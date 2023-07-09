محافظ شمال سيناء يؤكد على توفير كل الخدمات للمواطنين على مستوى المحافظة

محافظ شمال سيناء يؤكد على توفير كافة الخدمات للمواطنين على مستوى المحافظة

قال محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنه يجري توفير كل الخدمات في شتي القطاعات للمواطنين في مختلف القري والتجمعات على مستوى المحافظة وخاصة منطقة وسط سيناء.

وأكد شوشة- خلال جولة تفقدية اليوم الأحد، لعدد من القري في مركز الحسنة بوسط سيناء- اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بسيناء وأهلها وتقديم كل الخدمات لهم طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه جرى تنفيذ عدة مشروعات في منطقة وسط سيناء، من بينها إنشاء 10 تجمعات تنموية، وإنشاء منازل بدوية، ورصف عدد من الطرق وإنشاء مدارس ووحدات خدمية.

ولفت المحافظ إلى تزويد قرية عرب بلي في مركز الحسنة بـ4 محولات كهرباء، وتوفير برنامج لمياه الشرب، وبناء مدرسة تعليم أساسي بالقرية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن توفير مختلف الخدمات لأهالي القرية.

ووجه بتلبية مطالب المواطنين من أهالي قرية الريسان في مركز الحسنة بالتنسيق مع مجلس المدينة والإدارات الخدمية والمركزية في وسط سيناء.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة الحسنة، سعد بغدادي، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة لصالح المواطن في منطقة وسط سيناء، مستعرضًا الخطة الاستثمارية لتنمية قرى وتجمعات المركز.

