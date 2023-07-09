"التضامن" تعلن عن وظائف بورش خدمات الأجهزة التعويضية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فرص للتدريب والتوظيف بورش خدمات الأجهزة التعويضية التابعة للوزارة لتأهيل الشباب من الجنسين للعمل على أحدث الأجهزة والمعدات.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن التدريب يستمر لمدة عام كامل مع تحمل الوزارة نفقات التدريب والإقامة والإعاشة وعائد شهري للمتدربين، كما سيتم إبرام عقود عمل للذين يجتازون الاختبارات النهائية بشرط عدم ترك العمل قبل 5 سنوات بعد التعاقد.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هى:-

صورة من شهادة التجنيد أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة أي شهادات أو دورات حصل عليها المتقدم.

شروط التقدم للالتحاق بفرص التدريب من أجل التوظيف

حصول المتقدم على مؤهل معهد فني صحي شعبة أجهزة طبية بتقدير لا يقل عن جيد)، أو دبلوم فني صناعي شعبة ميكانيكا (بتقدير لا يقل عن (85%) في أي من تخصصات تشغيل المعادن، تشكيل ولحام معادن تشغيل الماكينات صيانة وإصلاح الآلات الميكانيكية صيانة الأجهزة الطبية والأجهزة الدقيقة.

مصري الجنسية.

ألا يزيد السن عن 30 عاماً.

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

أن يكون من قاطني إحدى المحافظات: (البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر وأسوان).

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة الطبية.

حال ترك العمل قبل خمس سنوات، يتحمل المتعاقد تكلفة التدريب والنفقات ذات الصلة.

يتم إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد سيتم التواصل مع من يتم قبولهم عن الإلكتروني [email protected]) ، أو إرسال رسالة على الواتس أب وذلك في موعد أقصاه 20 يوليو 2023.