أولياء الأمور عن تسريب الامتحانات: "مبيفدش وبيضر ولادنا"

يحاول الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات الإلكترونية، تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وتحدثت "الدستور" مع مجموعة من أولياء الأمور أمام لجنة مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا عن تأثير هذا على أولادهم.

وقالت والدة طالبة في الثانوية العامة شعبة العلمي في تصريحات خاصة لـ الدستور: "والله بنتي بترفض فكرة الغش نهائي وتعتمد على مجهودها أيًا كانت النتيجة اللي هتوصلها، أصلها هتستفاد إيه لما تغش وهي مش فاهمة حاجة".

وفي السياق ذاته، أكدت مريم عوض، والدة إحدى الطالبات شعبة الأدبي، أن تسريب الامتحانات للثانوية العامة لن يفيد الأولاد بالعكس سيضرهم إن وقعت في يد المراقب من تغش، متابعة في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلةً: "يبقي الطالب ولا الطالبة مستفادش حاجة غير أنه وقع نفسه يبقى الغش هنا مضر مش مساعد".

وفي سياق متصل، رفضت ولية أمر تدعى أم أنس ما يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب الامتحانات أو تشجيع شاومينج الطلاب على تسريب الامتحانات لمساعدتهم، قائلة: "يعني بنت زي اللي صورت دي استفادت إيه غير أنها عادت وضيعت مجهودها وفلوس أهلها وتعبهم في الأرض".

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة، أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.