رغم الخصم من راتبها.. "سميرة" تؤازر ابنتها أمام لجان الثانوية العامة

أعربت السيدة سميرة محسن، إحدى أولياء الأمور وتعمل سكرتيرة بشركة، عن إصرارها على مصاحبة ابنتها في كل مرة لتطمئن عليها وللوقوف بجانبها قبل لحظات الامتحان، وكذلك استقبالها بعد الامتحان، رغم تهديد صاحب عملها بالخصم من راتبها حال مغادرتها العمل.

وأوضحت "سميرة" أن صاحب العمل يقول لها إن توصيل ابنتها إلى لجنة الامتحان ليس ضروريًا، وأن هذا الأمر شخصي في النهاية ولا يخصه، وعلى الرغم من ذلك فإنها تصر على مصاحبة ابنتها ولا تهتم بالمبالغ المادية التي سيتم خصمها من راتبها، حيث تعتبر أن ابنتها وراحتها هما الأهم.

وأضافت: "أتمنى أن يراعي أصحاب الأعمال الأمهات، حيث تعد الثانوية العامة مرحلة فاصلة في حياتهن وحياة أولادهن، وأن يكونوا أكثر تسامحًا معهن"، مشيرة إلى أنه لا يعد تقصيرًا أبدًا في حق العمل أن تذهب الأم مع ابنتها إلى لجنة الامتحان.