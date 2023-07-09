انطلاق معرض الساقية للكتاب 13 أغسطس المقبل

تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، معرض الساقية للكتاب 2023 بدورته الثالثة عشرة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس المقبل، وذلك فى قاعة النهر، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المعرض ورش عمل وحفلات توقيع وفقرات استعراضية، ومعرض كتب ومسابقات ثقافية، وعلى هامش المعرض تستمر الساقية في تقديم حفلاتها وندواتها الثقافية.

ويهدف المعرض إلى تأكيد أهمية الكتاب وأثره فى نشر الوعى فى المجتمع فى ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة، كما يوفر منصة فكرية للتبادل المعرفى والفكرى والثقافى بين رواد المعرض، حيث الندوات واللقاءات الأدبية المتنوعة والمسابقات الثقافية التى لا تنضب أبدا خلال أيام المعرض.

- ساقية الصاوي

تعتبر ساقية الصاوي من أوائل المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا، كما تعد نموذجا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية، ويقع المركز في جزيرة الزمالك بالقاهرة.

أنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. تم اختيار المكان تحت كوبري 15 مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك - ويمكن الوصول إليها من أمام مسرح البالون بعبور الكوبرى ونزول السلم على الساقية مباشرة.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، هذا بالإضافة للندوات العامة المختلفة ثقافية ودينية وعلمية وفنية التي تقام بها.