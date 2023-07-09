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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحذير من ارتفاع الأمواج.. "الأرصاد": تسجيل قياسى لدرجة حرارة سطح الأرض (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد تسجيلًا قياسيًا لدرجة حرارة سطح الأرض، حيث سجلت 17.2 درجة مئوية، والرقم القياسي لعام 2016 كانت 16.8 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن درجة حرارة كوكب الأرض كله 18 درجة مئوية، مع الثورة الصناعية والتغيرات المناخية بدأت تزداد متوسط درجات الحرارة، وبالفعل سيؤدي ذلك للمزيد من التغيرات المناخية التي تؤثر على كل دول العالم.

 - ارتفاع في الأمواج مما يؤثر على المصيفين

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 50 و60 كيلومترًا/ الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، فتصل إلى 2.5 لـ4 أمتار، مما يؤثر على أعمال الأنشطة البحرية والتنزه على شواطئ شرق الدلتا وبلطيم ودمياط، والسواحل الشمالية الغربية منها الإسكندرية ومطروح والعلمين.

وتابعت: هذه المناطق تشهد ارتفاعًا في الأمواج مما يؤثر على المصيفين، مشددة على عدم نزول البحر خلال فترة الاضطراب وحتى الانتهاء منها غدًا الإثنين.

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