عمرو هندى يطالب بالاستعانة بموارد صندوق التدريب للنهوض بالتعليم الفنى

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعليم الفنى كلمة السر فى النهوض بالصناعة الصغيرة وتوفير الأيدي العاملة ودعم صناعة المغذيات التى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع وتوفير العمالة الماهرة المدربة.

وشدد هندى، على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بالتعليم الفنى، ولا يقتصر الأمر على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أو مصنع، متابعًا:" الأمر أكبر من ذلك، خاصة أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس".

وطالب النائب عمرو هندى، الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من منظومة المدارس الفنية والحرفية، وعلى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية وما يتم تدريسه فى الجامعات التكنولوجية.

وأشار هندى، إلى أهمية تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفنى، إضافة إلى أهمية ربط البرامج التعليمية بالجامعات التكنولوجية مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.