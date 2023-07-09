"امتحنوا بدل بعض".. الحبس سنة لـ4 طالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى، بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهن، لأدائهن امتحانات نهاية العام بدلًا عن بعضهن، وانتحال كلٍ منهن شخصية الأخرى في 4 مواد وتزويرهن في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الإجابات.

الواقعة حدثت إبان أداء الطالبات امتحانات الدور النهائي لآخر العام، بأن أدت الطالبة "ش. و. ف" الامتحان بدلًا عن "ن. ع" منتحلة شخصيتها ومتخذة من ارتداء الحجاب والكمامة ساترًا لوجهها، وكذا الطالبة "أ. س" والطالبة "ن. ج" امتحنتا بالتبادل واتخذتا من الحجاب والكمامة ساترًا لهما لإخفاء معالم وجهيهما.

وتلاحظ للمشرفة على أعمال الكنترول في أثناء تفقدها اللجان وجود طالبة في حالة ارتباك شديد، فطلبت منها تحقيق شخصيتها فتعللت بعدم وجوده، فطلبت منها نزع الكمامة فتبين أنها ليست الطالبة المعنية، وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد، فقررت أنها تؤدي الامتحان بدلًا من طالبة أخرى، واعترفت أنها سبق أن أدت الامتحان لطالبة أخرى في مادة أخرى وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة.

تم ضبط جميع الطالبات وأقررن بارتكاب الواقعة وتمت مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف، ووجهت لهن النياية تهمة التزوير واعترفت الطالبات تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات وقدمتهن للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وأقام مجلس المعهد مجلس تأديب واتخذ قرارًا بفصل الطالبات وإحالة أوراقهن للمحكمة.

ونوهت المحكمة في حكمها بأنها استخدمت مع المتهمات قسطًا من الرأفة كونهن فتيات في مقتبل العمر، واتخذت المحكمة في الاعتبار فصلهن نهائيًا وفق قرار مجلس التأديب، وهو ما يعد جزاءً رادعًا لمثل تلك الحالات وأيضًا قررت المحكمة إحالة أوراق الموظفين والمراقبين المسئولين عن تلك اللجان محل الوقائع للمحاكمة التأديبية حال كونهم المسئولين المباشرين عن الواقعة.