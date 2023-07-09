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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمد سلطان ينتقد الصمت الغربى تجاه أحدث الضفة الغربية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

انتقد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الصمت الغربي والأمريكي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك بعدما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين من الجانب الفلسطيني، ليلحقوا بغيرهم من الشهداء.

وقال "سلطان"، في تصريحات له اليوم، إن الموقف الغربي تجاه ما يحدث في فلسطين، وبالتحديد في الضفة الغربية والقدس، يعبر بشكل واضحة عن ازدواجية في المعايير، كما يؤكد أن تلك الدول تستخدم شعارات حقوق الإنسان لأغراض مسيسة، وليس من أجل تحقيق المبادئ الحقوقية، مستنكرًا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بالقدس تستدعي تدخل المجتمع الدولي، لوقف هذا العدوان المتكرر، مؤكدًا ضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من القتل الذي يحدث بصفة دورية على يد قوات الاحتلال.

وشدد النائب محمد سلطان على ضرورة العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية تحقق آمال الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة على أساس حدود 1967، مؤكدًا أن الحل العادل للقضية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وبدونه لن يكون هناك استقرار في المنطقة، كما أن الأمن الإسرائيلي الذي يتحدث عنه الاحتلال لن يتحقق إلا بتحقق الأمن للشعب الفلسطيني أولًا.

النائب محمد سلطان لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الموقف الغربي الإحتلال الإسرائيلي

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