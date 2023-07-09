العثور على جثة متحللة فى النيل ببنى سويف

عثر أهالي قرية الفقيرة، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، على جثة متحللة طافية في مياه النيل، لشخص مجهول الهوية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من العميد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الفقيرة، الواقعة شرق النيل بدائرة المركز بالعثور على جثة متحللة طافية بمياه النيل، لشخص مجهول الهوية، وتم الانتقال إلى موقع البلاغ وانتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة الموتى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، والتعرف على هوية المتوفي، والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 55 عامًا، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى موقع ثلاجة الموتى بمستشفى ببا المركزي، وتحرر المحضر اللازم ويجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على هوية المتوفي.