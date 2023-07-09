ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة عمانية: على المجتمع الدولى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

  أكدت صحيفة "عمان" العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "القضية الفلسطينية.. والنظام العالمي" - أن محنة الشعب الفلسطيني التي يعلم عنها العالم أجمع اليوم هي مرآة يرى فيها العالم انعكاسه الخاص..انعكاسًا يتأرجح بين انتصار العدالة واستمرار القمع، وقد حان الوقت لأن ترتفع جميع الدول بما في ذلك الدول الغربية والكبرى منها على وجه التحديد فوق المناورات السياسية الضيقة، وتعترف بالحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين في وطنهم وعلى أرضهم وتدعم قيام دولتهم المستقلة بشكل عاجل.
وأشارت إلى أن الوقوف إلى جانب فلسطين ليس عملًا خيريًا، سواء كان ذلك من سلطنة عمان أو من الدول العربية أو من أحرار العالم، بل هو التزام بالعدالة وبالمبادئ الإنسانية ولذلك فإن دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هو أبسط انعكاس للإنسانية الجماعية.

احتلال الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطيني القدس الشرقية جرائم الاحتلال الإسرائيلي دولة فلسطين دولة فلسطينية صحيفة عمان صحيفة عمان العمانية شعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

"رقبتها مكسورة".. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة فتاة داخل منزل جدها بقنا

بعد تجدد اشتعال النيران.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقارات سوق جمصة

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 فى محافظات مصر

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 9 يوليو 2023

التصريح بدفن جثة عامل مسجد لقى مصرعه دهسا فى التجمع الأول

تهنئة الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية