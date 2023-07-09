صحيفة عمانية: على المجتمع الدولى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

أكدت صحيفة "عمان" العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "القضية الفلسطينية.. والنظام العالمي" - أن محنة الشعب الفلسطيني التي يعلم عنها العالم أجمع اليوم هي مرآة يرى فيها العالم انعكاسه الخاص..انعكاسًا يتأرجح بين انتصار العدالة واستمرار القمع، وقد حان الوقت لأن ترتفع جميع الدول بما في ذلك الدول الغربية والكبرى منها على وجه التحديد فوق المناورات السياسية الضيقة، وتعترف بالحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين في وطنهم وعلى أرضهم وتدعم قيام دولتهم المستقلة بشكل عاجل.

وأشارت إلى أن الوقوف إلى جانب فلسطين ليس عملًا خيريًا، سواء كان ذلك من سلطنة عمان أو من الدول العربية أو من أحرار العالم، بل هو التزام بالعدالة وبالمبادئ الإنسانية ولذلك فإن دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هو أبسط انعكاس للإنسانية الجماعية.