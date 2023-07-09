ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفلة بمنزل جدها بقنا

جثة طفلة
جثة طفلة

يقوم رجال مباحث قنا بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفلة بها أثار اعتداء داخل منزل جدها

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة في ظروف غامضة، داخل منزل جدها بمنطقة السنابسة، في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة طفلة في ظروف غامضة بمنزل جدها بمركز الوقف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة لطفلة تدعى "رحمة"، 7 أعوام، بها آثار خنق وكسر في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية اجهزة الامن آثار خنق اشتباه اعل اجراء التحريات افر اقت اقتر

الأكثر قراءة

منتخب المغرب بطلا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.. ومصر تكتفى بالفضية

نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. التعادل الإيجابى مستمر بين المغرب ومصر والفريقان يتجهان للوقت الإضافى

فرمان من كولر.. راحة 48 ساعة للاعبى الأهلى قبل الاستعداد للقمة

مى عمر بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

بيت الروبي ..جاب العيد!

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبي ..جاب العيد!

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية