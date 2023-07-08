نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. تعادل إيجابى بين المغرب ومصر فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ومصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم محمود صابر لصالح منتخب مصر في الدقيقة 10 وأدرك يانيس بكراوي التعادل لصالح المغرب في الدقيقة 37.



أحداث الشوط الأول

وبدأ منتخب المغرب المباراة بقوة وسط دفاع من جانب لاعبي الفراعنة.

وباغت أحمد عاطف قطة فريق المغرب بعدما سدد كرة قوية أبعدها الحارس علاء بلعروش من يمين مرماه.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لصالح المنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وشهدت الدقيقة 14 تدخلا قويا من محمود صابر، لاعب منتخب مصر، على عبد الصمد الزلزولي، وتسبب في ركلة حرة للمغرب من مكان جيد على حدود منطقة جزاء مصر.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب مصر محمود صابر بعد تدخل عنيف على عبد الصمد الزلزولي.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة من عبد الصمد الزلزولي ولكن كرته ردت من الحائط البشري لمنتخب مصر.

في الدقيقة 26 ركلة حرة للمغرب في منتصف ملعب مصر جهة اليسار نفذها عبد الصمد الزلزولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها وصلت سهلة للحارس حمزة علاء.

منتخب المغرب نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية من بلال الخنوس من جهة اليمين قابلها يانيس بكراوي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت المرمى.

وشهدت الدقيقة 45، تسديدة قوية من إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع المغرب ومرت لركنية من جهة اليسار.

وفي الثواني الأخيرة أهدر الصابيري فرصة هدف مؤكد لصالح منتخب المغرب.