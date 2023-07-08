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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. صاروخية "صابر" تمنح المنتخب الأوليمبى التقدم على المغرب

لاعبو المنتخب الأوليمبي
لاعبو المنتخب الأوليمبي

منح محمود صابر هدف التقدم لصالح منتخب مصر الأوليمبي في شباك المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

سجل محمود صابر هدف التقدم لصالح المنتخب الأوليمبي في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وبدأ منتخب المغرب المباراة بقوة وسط دفاع من جانب لاعبي الفراعنة.

وباغت أحمد عاطف قطة فريق المغرب بعدما  سدد كرة قوية أبعدها الحارس علاء بلعروش من يمين مرماه.

جاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حمزة علاء

أحمد عيد

حسام عبدالمجيد

محمد طارق

حاتم سكر

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

محمد شحاتة

أحمد عاطف

إبراهيم عادل

المنتخب الأوليمبي منتخب المغرب أمم أفريقيا تحت 23 سنة محمود صابر

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