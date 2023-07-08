براتب 3500 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب بفنادق البحر الأحمر

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بأحد فنادق البحر الأحمر، وبراتب يتراوح من 2700 إلى 3500 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالفندق، مشرف معدات، وفني معدات، ومشرف تبريد وتكييف، وفني ميكانيكا، وفني لحام، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 26 وحتى 35 سنة، وأن يكون لديه إجادة للغة الإنجليزية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الفندق في ك 5 شمال القصير، البحر الأحمر، أو الاتصال على 0653350260، والتواصل مع المدير المسئول محمود علي عوض.