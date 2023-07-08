حنان مجدي تتابع أعمال رصف الطرق وإنشاء مدرسة التمريض والمستشفى الجديد بالفرافرة

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية بمركز الفرافرة، اليوم، أعمال رفع كفاءة وازدواج الطريق المار من أمام الوحدة المحلية للمركز وصولًا إلى مقر كمين الفرافرة بطول ٣ كم، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز.

حيث أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال التأسيس ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لوضع طبقة الإسفلت، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدن وتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري بالمراكز.

كما تفقدت الموقع المخصص لإقامة المجمع الطبي بالفرافرة والذى يضم مستشفى الفرافرة الجديد ومركز طبي ومدرسة للتمريض بنظام الخمس سنوات، موجهًة بالتنسيق للبدء في أعمال الإنشاءات؛ لتطوير الخدمات الطبية بالمركز لتواكب ما تشهده قرى المركز من تطوير وتنمية شاملة من خلال المشروع القومي "حياة كريمة".

كما قامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات والمبادرات الجارية يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

حيث استهلت جولتها بمتابعة أعمال حملة ١٠٠ يوم صحة التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية؛ للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين،يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، موجهًة بتغطية كافة قرى المركز من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، و الاستعانة بشباب المتطوعين في دعم جهود الحملة.

كما تفقدت مستشفى الفرافرة المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، والتقت عدد من المواطنين المتواجدين لبحث مطالبهم، ووجهت بسرعة توفير مقر لفرع التأمين الصحي؛ تيسيرًا على أهالي المركز، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة اللازمة لميكنة الصيدلية والمخازن.