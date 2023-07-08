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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تستعد لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة بقرى "حياة كريمة"

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

تستعد وزارة العمل، خلال الفترة المقبلة، لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة، وذلك داخل قرى حياة كريمة بعدد من محافظات مصر.

وتعمل تلك الوحدات، على تقديم دورات تدريبية للشباب على عدد من المهن المطلوبة بسوق العمل مثل: صيانة الحاسب الآلي والمحمول، اللغات، التبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد وحدات التدريب المتنقلة التي تمتلكها الوزارة 34 وحدة، تم الانتهاء من تطويرهم وتحديثهم ورفع كفائتهم، وإطلاق 27 وحدة منهم في قرى ونجوع 27 محافظة، بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه.

وتحاول الوزارة جاهدة، لزيادة عدد تلك الوحدات وانتشارها داخل قرى ونجوع محافظات مصر، حيث يجرى حاليا العمل داخل مقر الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة 5 وحدات جديدة لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، واعتمادها في الخطة التدريبية لعام 2022-2023.

وتقدم وحدات التدريب المتنقلة، دورات تدريبية في عدد من المهن، منها، تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، صيانة الأجهزة المنزلية، صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، الذكاء الاصطناعي، الحرف التراثية، استخلاص الزيوت العطرية، والخياطة والتطريز والطهي.


يذكر أن وزارة العمل، تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بإعداد وتطوير المناهج التدريبية بهذه المراكز بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي.

وزارة العمل وحدات تدريب متنقلة قرى حياة كريمة دورات تدريبية

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