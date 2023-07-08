حريق هائل يلتهم معرض لبيع الأحذية بمصيف جمصة في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل محل لبيع الأحذية داخل منطقة السوق بجوار فندق آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، بعدما تعالت ألسنة النيران والدخان، وسط حالة من الفزع بين المصطافين وهرع المواطنين في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في منطقة امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق، وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض.

جرى السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.