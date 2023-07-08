بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

حصد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدوري.

وقدم تاو مباراة مميزة للغاية حيث شارك في اللقاء بأكمله، وصنع الهدف الثاني الذي سجله محمود كهربا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

الأهلي بهذا الفوز ارتفع رصيده عند 75 نقطة في الصدارة من 29 مباراة وبات على بُعد نقطتين فقط من التتويج باللقب قبل 5 مباريات متبقية,

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.