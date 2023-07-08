قناة الناس| عصام الروبي: الذي يتضرّع إلى الله يكون على الحق دائمًا (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الذي يتضرع إلى الله تعالى دائمًا يكون على الحق لا يميل إلى الهوى لأنه يخاف من الله تعالى، وبينه وبين الله سر ووصال، لأنه مقبل عليه ولا يريد هذه الحياة، وإنما يريد ما عند الله، حيث يقول الله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا).

وأضاف “الروبي” اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الله تعالى دعانا أن نكون في معيته ومن كان في معية الله فتح الله له الأبواب المغلقة، ولن نصل أبدًا إلى معية الله إلا من خلال الضراعة ولذلك يقول الله تعالى (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم)، مشيرًا إلى أن الرسول في غزوة بدر حينما كان في العريش ووقف عليه وصاحبه أبو بكر الصديق يحميه ويحرسه كان يضرع إلى الله تعالى بأن يدفع الله عنه كيد الكائدين وما قامت به قريش.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.