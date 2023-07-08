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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع لى كانج إن

لي كانج إن
لي كانج إن

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع الكوري الجنوبي، لي كانج إن، لاعب فريق ريال مايوركا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب لي كانج إن 39 مباراة بقميص فريق مايوركا خلال الموسم المنقضي، وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي في صفقة لتدعيم وسط ملعب الفريق.

وبات لي كانج إن أول لاعب كوري جنوبي يمثل فريق باريس سان جيرمان في تاريخه.

لي كانج إن بدأ مسيرته ضمن ناشئي نادي إنكون الياباني، وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في يناير 2011، ثم انتقل لنادي فالنسيا للشباب وتدرج في مراحله العمرية ثم صعد للفريق الأول في شتاء 2019، ثم رحل عن النادي لفريق مايوركا في صيف 2021.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "من دواعي سروري أن أكون لاعبًا لباريس سان جيرمان، هو أحد أكبر أندية العالم ولديه مجموعة من أهم اللاعبين في العالم، لا أطيق الانتظار لبدء مغامرة جديدة مع النادي".

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