من السكري للقلب.. ما هو تأثير الغذاء على أصحاب الأمراض المزمنة؟

تعد التغذية السليمة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الصحة العامة وقدرة الجسم على الوقاية من الأمراض المزمنة، حيث يحتاج الجسم إلى تناول مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية للحصول على الطاقة والمغذيات الأساسية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

في السطور التالية يسلط الخبراء الضوء على تأثيرات التغذية على ثلاثة من الأمراض المزمنة الشائعة والتي تتمثل في السمنة، وأمراض القلب، والسكري، وفقًا لما ذكره موقع "fda".

أكد الخبراء أن في كل عام ، يموت أكثر من مليون أمريكي بسبب أمراض مرتبطة بالنظام الغذائي مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معينة من السرطانات.

التأثيرات الغذائية على مرضى السمنة:

السمنة هي حالة تتميز بزيادة الدهون في الجسم، وتعد من أبرز المشكلات الصحية في العصر الحديث. يلعب الغذاء دوراً حاسماً في تطور السمنة، حيث أن استهلاك الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات المكررة يزيد من خطر الإصابة بالسمنة. ينصح بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والألياف والبروتينات الصحية، وتقليل الدهون المشبعة والسكريات المكررة والمأكولات السريعة والوجبات الجاهزة.

التأثيرات على أصحاب أمراض القلب:

أمراض القلب تعتبر السبب الرئيسي للوفيات في العالم، والتغذية السليمة تلعب دوراً حاسماً في الوقاية منها، حيث يوصى بتقليل استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول الموجودة في اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.

بدلاً من ذلك، يفضل تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3 مثل السمك والمكسرات وزيت الزيتون، لذا يجب أيضًا تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات والألياف، التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

التأثيرات على مرضى السكري:

السكري هو اضطراب يتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم، ويعتبر التغذية السليمة أحد أساسيات إدارة السكري، يجب تجنب تناول السكريات المكررة والمشروبات الغازية السكرية والحلويات العالية بالسعرات الحرارية.

يفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات، والحفاظ على وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم للسيطرة على مستوى السكر في الدم.