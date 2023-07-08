مصرع 6 في تحطم طائرة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقى ستة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، عقب تحطم طائرة فوق حقل جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن الطائرة تحطمت قرب مطار في مدينة موريتا في ولاية كاليفورنيا جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد، الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييغو، واشتعلت النيران في الطائرة مع ما يقرب من فدان من الأراضي الزراعية.

وغادرت الرحلة من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيجاس قبل أن تتحطم، وكانت الطائرة المنكوبة من طراز "Cessna C550"، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وحددت أطقم الطوارئ مقتل الركاب الستة الذين كانوا على متن الطائرة، وفقا للوكالة ذاتها.

من جانبها، ذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، أن الحادث تسبب في حريق صغير استطاع الطاقم إخماده في ساعة واحدة، ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا على الفور، أو أسباب تحطم الطائرة.