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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سيدة وطفلة بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

حريق
حريق

أصيبت سيدة وطفلة، اليوم السبت، بحروق من الدرجة الثانية إثر نشوب حريق ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة وطفلة بحروق من الدرجة الثانية.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق ونقل المصابات إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة؛ «جهاد.ع.ع» 28 عامًا، بحروق في الذراعين والقدمين، حريق من الدرجة الثانية، و«مي.م.ع» 11 عامًا، بحريق بالذراعين والقدمين، حريق من الدرجة الثانية، ونقلتهما سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهما.

الحماية المدنية أمن بني سويف أنبوبة بوتاجاز بني سويف حروق من الدرجة الثانية محافظة بني سويف

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