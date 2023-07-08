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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار ملكية «الحيوان» و«الأورمان»..

الزراعة: تسليم حديقة الحيوان للتحالف الوطنى للتطوير.. والعمل من صباح غد

أحمد إبرهيم
أحمد إبرهيم

أكد أحمد إبرهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تسليم حديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان للتحالف الوطني للتطوير، على أن يبدأ العمل في تطوير الحديقة اعتبارًا من غد الأحد، من خلال مجموعة شركات مصرية، بعد اتخاذ موافقة الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.

وسيكون التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان. 
وقال إبراهيم في تصريحات لـ الدستور، إن حديقتي الحيوان والأورمان ملك لوزارة الزراعة، لافتًا إلى أن تطوير وإدارة الحديقتين بنظام حق الانتفاع، وسيتم الربط بينهما في عملية التطوير، كما سيتم خلال عمليات التطوير جلب حيوانات جديدة وطيور نادرة، وإقامة مناطق وألعاب ترفيهية، ومناطق مفتوحة للزائرين للحديقة، لافتًا إلى أنه سيبدأ العمل في الحديقة اعتبارًا من صباح غد الأحد بتجهيز المعدات وإقامة البنية الأساسية للحديقة.

استمرار ملكية الحيوان والأورمان للوزارة الزراعة تسليم حديقة للتحالف الوطني للتطوير حدائق

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