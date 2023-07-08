لى كانج إن يصل فرنسا تمهيدًا للانتقال لباريس سان جيرمان

اقترب الكوري الجنوبي لي كانج إن، لاعب وسط فريق ريال مايوركا الإسباني من الانتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب لي كانج إن 39 مباراة بقميص فريق مايوركا خلال الموسم المنقضي، وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن لي كانج إن وصل إلى مدينة باريس اليوم لإكمال صفقة انتقاله لصفوف النادي الباريسي، مشيرًا إلى أن اللاعب اجتاز بالفعل الفحص الطبي.

وأكد رومانو أن كانج إن سيوقع على عقود انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان خلال الأسبوع المقبل قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

لي كانج إن بدأ مسيرته ضمن ناشئي نادي إنكون الياباني، وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في يناير 2011، ثم انتقل لنادي فالنسيا للشباب وتدرج في مراحله العمرية ثم صعد للفريق الأول في شتاء 2019، ثم رحل عن النادي لفريق مايوركا في صيف 2021.