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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتى تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجارى.

وفى هذا السياق، تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج أولى حملات تلك المرحلة، حيث أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ٣٥١ م٢ بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

وأشارت "محافظ دمياط " مجددًا إلى أنه تم إتمام كافة الاستعدادات لإطلاق تلك المرحلة وتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها وذلك لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع اى تعديات عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع اى محاولات للتعدى عليها مرة أخرى .

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أراض أملاك دولة منال عوض

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