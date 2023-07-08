تصل لـ80 ألف جنيه.. أسعار تذاكر عمرو دياب بالساحل الشمالى أغسطس المقبل

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن سلسلة حفلاته هذا الصيف وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب للجمهور على أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 80 ألف جنيه مصري ويكون هذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 8 آلاف جنيه مصري.

الفئة الثانية بميلغ 1200 جنيه مصري.

الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 600 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل أشهر أغنياته مثل "ده لو اتساب، بحبه، وياه، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وأنت الحظ" وغيرها من الأغنيات القديمة والحديثة.

حفل عمرو دياب بالعلمين

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم 14 من شهر يوليو الجاري ونفدت 50% من تذاكر الحفل المقرر إقامته داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي.

ورفعت فئتا "Standing" و"High Table" شعار كامل العدد، ليكون الحجز متاحًا لفئتي "Lounges" و"Lounges VIP" فقط.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 16 ألف جنيه على أن تكون الطاولة تحتوي على 10 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 20 فردًا كحد أقصى.

الفئة الثانية بمبلغ 8 آلاف جنيه مصري على أن تكون الطاولة تحتوي على 10 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 25 فردًا كحد أقصى.

الفئة الثالثة بمبلغ 4000 جنيه مصري على أن تكون الطاولة تحتوي على 8 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 10 أفراد كحد أقصى ونفدت بالكامل.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 2000 جنيه للفرد وهي فئة الوقوف وليس الجلوس على طاولات.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وانتهى النجم عمرو دياب الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من الأغنيات ضمن ألبومه الغنائي الجديد، والمقرر طرح عدد من أغنياته على طريقة السينجل على مدار أشهر الصيف الحالي على أن يضع البعض الآخر، ضمن ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في نهاية موسم الصيف.

ويتعاون الهضبة في الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى الذي شاركوه مشواره الغنائي خلال السنوات الأخيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم: الشاعر أيمن بهجت قمر، والشاعر تامر حسين، والشاعر محمد القياتي والشاعر خالد تاج الدين والملحن والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي توما والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والموزع الموسيقي نادر حمدي غيرهم.