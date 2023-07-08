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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تطلق موقعًا إلكترونيًا بأنظمة الذكاء الاصطناعى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

صرح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، بأنه قد تم وضع خطة إدارية ومالية لدعم تنفيذ التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة المعرفية من خلال تطوير شامل للبنية التحتية الإلكترونية ومضاعفة قدراتها بحوالي 20 ضعفا عما كانت عليه عام 2020، مما ترتب عليه الحصول على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي مرتين على التوالي لعام 2021 وعام 2022، وإطلاق موقع إلكتروني متطور بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقديم خدماته من خلال 113 منصة متنوعة وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لعدد 190,607 مستخدمين وتحقيق 324,082 خدمة للتحصيل الإلكتروني بنسبة زيادة قدرها 1920% عن العام 2020 /2021 وزيادة عدد الكتب الإلكترونية بمقدار 6090 كتابا بنسبة 100% عن العام 2020.

وقال رئيس الجامعة إنه قد تم أيضًا تنفيذ كروت الهوية الذكية لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة، وكذلك البوابات الإلكترونية لكل منشآت الجامعة والانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية وميكنة المستشفيات الجامعية، الذي تضم المرحلة الأولى منه 8 مستشفيات وإعداد مركز رئيسي موحد للبيانات بالجامعة بمساحة 125 م2 مجهز بأحدث الأجهزة وفقا لأحدث متطلبات التشغيل مما ترتب عليه زيادة بلغت 300% بكفاءة المنظومات الإلكترونية.

وأكد أنه قد تم تنفيذ 85% من مشروع الجامعة الرقمية من خلال تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإدارية والمالية والمعرفية في ديسمبر 2022 تحت اسم "قياس مؤشرات الأداء المؤسسي" وتحديد 293 مؤشرا لقياس أداء قطاعات وإدارات ومستشفيات الجامعة، موضحا أنه تم تحقيق نمو في قطاعات الجامعة بنحو 207,7% خلال السنوات الثلاث السابقة طبقا لمنصة قياس أداء الجامعة المستحدثة لقياس تطور الأداء الجامعي لكل مؤشر بمعايير موضوعية ورقمية وغير خاضع للتدخل البشري، فضلا عن الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التدريب وإجراء الاختبارات على التحول الرقمي بإجمالي ١٢٨٢٣ متدربا بتاريخ 9 مارس 2023 وأكثر من 4146 منذ يناير 2023 حتى مايو 2023.

جامعة طنطا تطلق موقع الكتروني بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقديم خدماته من خلال 113 منصة متنوعة تطوير البنية المعلوماتية وميكنة المستشفيات الجامعية تطوير شامل للبنية التحتية الالكترونية ومضاعفة قدراتها بحوالي20ضعف خلال ٣سنوات إجراء الاختبارات إطلاق موقع إلكتروني اطلاق موقع الخدمات الالكترونية

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