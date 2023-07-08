أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي.. فخري أساسيًا وكهربا يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/aYM7OqbjHV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 8, 2023

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متصدرًا الدوري برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الماضية ويرغب في حسم النقاط الثلاث قبل مواجهة الزمالك يوم الخميس القادم وهو شبه حاسم للقب.

بينما يدخل زعيم الثغر الذي يحتل المركز الـ8 برصيد 42 نقطة ويسعي لاستعادة الانتصارات وتحقيق الفوز الأول أمام الأهلي في إطار مواجهات الفريقين منذ 5 مواسم، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي انتصار على المارد الأحمر منذ مواجهة أكتوبر 2018.