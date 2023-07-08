ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا" معدلات استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لا تزال منخفضة

الاسكوا
الاسكوا

أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن معدلات استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات في المناطق الأخرى، وتأتي معظم الطاقة المتجددة من الكتل الأحيائية التقليدية. 

وأضافت الإسكوا، في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن نسبة مصادر الطاقة المتجددة بلغت 5.1% فقط من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية في عام 2020، ومع ذلك يستمر توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الحديثة في التسارع، فبرزت مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق، ومن المقرر أن تطرح في المنطقة بعض المشاريع الأكبر حجمًا على مستوى العالم والتي تتباهى بتحقيق أسعار منخفضة قياسية للطاقة، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وسجلت كثافة الطاقة الأولية في المنطقة العربية قيمة أعلى من المتوسط العالمي، فارتفعت على مر الأعوام من 5.11 ميجغاجول لكل الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائية الثابت لعام 2017 (ميغاجول/ الناتج المحلي الإجمالي بمعدل القوة الشرائية لعام 2017 بالدولار) في عام 2019 إلى 5.17 ميغاجول/ الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائية لعام 2017 بالدولار الأمريكي في عام 2020. 

ومع ذلك، ظلت كثافة الطاقة ثابتة إلى حد كبير على مدى العقد الماضي، بعد أن بلغت في عام 2010 ما قيمته 5.2ميغاجول/ الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائية لعام 2017 بالدولار، وعلى الرغم من التحسينات السابقة، تبأطات وتيرة التحسن ولم تحقق المقصد 3-7 لأهداف التنمية المستدامة المتمثل في تحسين كثافة الطاقة بنسبة 2.6% سنويًا حتى عام 2030.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، قد اشارت إلى أن المنطقة العربية أحرزت مؤخرًا تقدمًا على صعيد تحقيق مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ولكن عليها أن تسرع وتيرة العمل، فقد تسببت الأزمة في أوكرانيا في أزمات متعددة، منها أزمات الطاقة في العديد من المناطق، مما أثر على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

لجنة الأمم المتحدة الإسكوا استخدام الطاقة المتجددة المنطقة العربية معدلات استخدام الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

مرتضى منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات واحصد البطولات"

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى بولاق الدكرور

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

تعرف على جهود ونتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية