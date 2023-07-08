"الإسكوا" معدلات استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لا تزال منخفضة

أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن معدلات استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات في المناطق الأخرى، وتأتي معظم الطاقة المتجددة من الكتل الأحيائية التقليدية.

وأضافت الإسكوا، في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن نسبة مصادر الطاقة المتجددة بلغت 5.1% فقط من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية في عام 2020، ومع ذلك يستمر توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الحديثة في التسارع، فبرزت مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق، ومن المقرر أن تطرح في المنطقة بعض المشاريع الأكبر حجمًا على مستوى العالم والتي تتباهى بتحقيق أسعار منخفضة قياسية للطاقة، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت كثافة الطاقة الأولية في المنطقة العربية قيمة أعلى من المتوسط العالمي، فارتفعت على مر الأعوام من 5.11 ميجغاجول لكل الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائية الثابت لعام 2017 (ميغاجول/ الناتج المحلي الإجمالي بمعدل القوة الشرائية لعام 2017 بالدولار) في عام 2019 إلى 5.17 ميغاجول/ الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائية لعام 2017 بالدولار الأمريكي في عام 2020.

ومع ذلك، ظلت كثافة الطاقة ثابتة إلى حد كبير على مدى العقد الماضي، بعد أن بلغت في عام 2010 ما قيمته 5.2ميغاجول/ الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائية لعام 2017 بالدولار، وعلى الرغم من التحسينات السابقة، تبأطات وتيرة التحسن ولم تحقق المقصد 3-7 لأهداف التنمية المستدامة المتمثل في تحسين كثافة الطاقة بنسبة 2.6% سنويًا حتى عام 2030.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، قد اشارت إلى أن المنطقة العربية أحرزت مؤخرًا تقدمًا على صعيد تحقيق مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ولكن عليها أن تسرع وتيرة العمل، فقد تسببت الأزمة في أوكرانيا في أزمات متعددة، منها أزمات الطاقة في العديد من المناطق، مما أثر على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.