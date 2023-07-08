انطلاق فعاليات المشروع القومي "فتيات الأمل" للصم وضعاف السمع بسوهاج

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، فعاليات المشروع القومي "فتيات الأمل" للصم وضعاف السمع بثلاث مراكز تدريبية بمركز شباب الري بسوهاج، ومركز شباب مدينة طهطا، ونادي مكة المكرمة الرياضي بجرجا، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافي البريطاني.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وتابع محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى ممارسة هذه الفئة لكرة القدم وتفعيل الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة بدمج هذه الفئات في ممارسة الرياضة وانتقاء المواهب المتميزة من المشاركات.

كما تواصل مديرية الشباب والرياضة فعاليات تدريب برنامج الحدائق والمتنزهات بسوهاج في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج رياضة الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظات.

حيث نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج "الإدارة العامة للرياضة" فعاليات البرنامج بالحدائق العامة والذي يتم تنفيذه يوم من كل أسبوع بالحدائق العامة بالمحافظة، وينفذ في البرنامج الألعاب الترفيهية والتدريبات البدنية بهدف رفع المستوى البدني والصحي ويتم توزيع بعض الجوائز العينية على المشاركين.

وأكد وكيل المديرية للرياضة بأن المديرية تسعى للوصول لرواد الحدائق العامة علي مستوي المحافظة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.