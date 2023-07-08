هل يحكم الولايات المتحدة مدمنًا؟.. مطالب أمريكية بإجراء تحليل مخدرات للرئيس بايدن

فوكس نيوز:

دعت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، لورين بويبرت، الرئيس جو بايدن وموظفي البيت الأبيض لإجراء اختبار المخدرات بعد العثور على كيس من الكوكايين داخل البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وطالبت بوبرت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" بضرورة إطلاعهم على تطورات هذا الأمر، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يرفض القول ما إذا كان الجاني في قضية الكوكايين سيُلقى القبض عليه، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضافت: "حسنًا، أعتقد أنه يجب علينا إجراء اختبار المخدرات للجميع، بما في ذلك جو بايدن، حتى نعرف من قام بتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البيت الأبيض".

وبحسب "فوكس نيوز" لم يتم العثور على أي مشتبه به حتى الآن في التحقيق بشأن وجود الكوكايين في البيت الأبيض، وقد لا يتم العثور على أي متهم في هذا الأمر.

ويوم الأربعاء، أكدت الخدمة السرية لشبكة "فوكس نيوز" أن المادة التي عثر عليها أحد أفراد جهاز الخدمة السرية مساء الأحد في كيس بالجناح الغربي للبيت الأبيض كانت الكوكايين.

واكتشفت الخدمة السرية المخدرات غير المشروعة في منطقة مشتركة من الجناح الغربي، ولكن تم التأكيد منذ ذلك الحين أن الكوكايين تم العثور عليه بالفعل في مكان أكثر أمانًا بالقرب من مدخل يستخدمه العديد من الموظفين من مختلف الوكالات الحكومية، حيث يقع المكان الذي تم العثور فيه على المخدر بالقرب من غرفة العمليات وهي غرفة اجتماعات ومركز إدارة معلومات استخباراتية يقعان في الطابق السفلي للجناح الغربي بالبيت الأبيض.

هل تخص المخدرات هانتر بايدن؟

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن وكالة إنفاذ القانون لا تزال تحقق في الأمر للوصول إلى الجاني، فيما غضب حلفاء إدارة بايدن من التقارير التي وردت بعد العثور على الكوكايين في البيت الأبيض.

وقال مصدر مجهول مقرب من البيت الأبيض لصحيفة "The Hill" إن اليمين الأمريكي استغل الأمر بعد أن ادعى الرئيس السابق دونالد ترامب، أن المخدرات غير المشروعة تخص الرئيس بايدن وابنه هانتر.

وأوضحت "فوكس نيوز" أن الرئيس بايدن وعائلته كانوا في كامب ديفيد في عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو، ومع هذا رفض مسئولو البيت الأبيض إنكار مزاعم ترامب بشأن المخدرات.