صحيفة: من الصعب تحديد هوية من أدخل الكوكايين إلى البيت الأبيض

أفادت صحيفة Politico نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق أن الجهات الأمنية الأمريكية تشك في أنها قادرة على تحديد هوية الشخص الذي أدخل الكوكايين إلى البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أن المحققين توصلوا إلى هذا الاستنتاج بسبب حقيقة أن الجناح الغربي للإدارة الأمريكية، حيث تم العثور على المخدرات، يشهد حركة مرور عالية للغاية.

وعند سؤال المحقق عن فرص تحديد الجاني، قال إنه سيكون من "الصعب للغاية" القيام بذلك.

وقال مصدر قريب من التحقيق "حتى لو كانت هناك كاميرات مراقبة، إذا لم تكن تلوح به (الكوكايين)، فمن المستبعد أن يتم كشفه"، مضيفا أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

وأشار إلى أن "هذه منطقة مزدحمة للغاية. والناس يسيرون هناك باستمرار".