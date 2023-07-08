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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بمحل في سوق المعمورة شرق الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق بمحل بجوار سور قطار أبوقير في سوق المعمورة التابع لحي المنتزه ثان شرق المحافظة.

وأثر الحريق على حركة القطارات لدقائق وحتى السيطرة عليه دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بنشوب حريق في محل بسوق المعمورة دون حدوث اصابات خسائر في الأرواح.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق والسيطرة على الحريق قبل انتشار الي باقي المحال التجارية.

ومن جانبها قالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، إنه قد تم السيطرة على حريق من قبل الدفاع المدني والأهالي فور حدوث الحريق.

وأضافت مدني، أنه لا توجد خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه تم فصل الكهرباء عن المكان من قبل شركة الكهرباء واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من ضمنها توقف حركة القطارات لدقائق لحين السيطرة عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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الإسكندرية الحماية المدنية تسيطر النيابة التحقيق رئيس حي المنتزة ثان سبب الحريق محال التجارية مدير امن الإسكندرية

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