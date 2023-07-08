

من الصعب ان تمضى مناسبة مرور عشرة أعوام على ثورة يونيو 2013 وكذلك على البيان الذى ألقاه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى الثالث من يوليو دون ان نتذكر تلك الأيام الثلاثة التى مرت مابين الثورة والبيان والتى كانت محل إنتظار الشعب المصرى الذى خرج عن بكرة أبيه ينادى قواته المسلحة بحمايته من مستقبل مظلم ينتظره إذا لم تبتعد عصابة الأخوان عن حكم البلاد والسيطرة على مفاصل الدولة بكل قوة من خلال عمليات إقصاء وإستبعاد لكافة الكفاءات التى كانت على رأس العديد من الوزارات خاصة الوزارات السيادية مثل وزارة الداخلية والإعلام والعدل حيث قامت بإقالة جميع القيادات الأمنية بل والصف الثانى منهم والإعتماد على الصفوف التالية ظناً منهم انهم سوف يدينون بالولاء لهم كما جاءت بالمدعو/ صلاح عبد المقصود وزيراً للإعلام وهو أبعد ما يكون مؤهلاً لشغل هذا المنصب إلا من خلال رؤية جماعته وجميعنا كان يتابع تصريحاته ومداخلاته الغبية التى تدل على ضحالة الفكر وضعف الرؤية ثم جاءت بنائب عام وكذلك وزيراً للعدل وكلاهما من الكوادر الإخوانية التى تدين بالولاء لحكم المرشد ويتلقون من مكتبه التعليمات بحبس هذا ومصادره أموال ذاك لصالح الجماعة بل كان هناك مخطط لأخونة الوزارة بالكامل وإستبعاد كوادرها من رجال القضاء الشرفاء لزرع عناصر أخرى تدين لهم بالولاء وبالسمع والطاعة.

جيلاً كاملاً كان ينتظر إستجابة قواته المسلحة وجيشه العظيم لنداءه بعد أن أكتشف حقيقة تلك الجماعة بعد أن منحها الفرصة الذهبية للحكم وكاد يدفع الثمن غالياً وهو يرى الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والابرياء من ابناء الشعب يتساقطون فى عمليات الإرهاب والترويع التى كانت تلك العصابة هى بطلها الأوحد وكان بقائها لفترة أطول من تلك التى حكمت فيها البلاد سوف يؤدى الى إندلاع حرباً أهلية لا محالة وكذلك لحالة من الإستقطاب الحاد بين طوائف وتيارات الشعب المصرى تمثل تهديداً لحياته ووجوده وأرضه ووطنه.

أغلب الظن ان تلك الايام الثلاثة كانت هى الأطول والأصعب علينا جميعاً ....والأغلب أيضاً ان القوات المسلحة كان لديها حسابات أكثر تعقيداً حيث لم يكن من السهل ان تتحرك دون أن تتأكد ان جميع القوى الشعبية والوطنية لديها الرغبة الصادقة والمخلصة لإسقاط هذا النظام ...بل ان هناك حسابات أخرى كان لابد من دراستها وهى تلك التى تتعلق بالمجتمع الدولى ولذلك فقد كانت قواتنا المسلحة حريصة على ان تعطى الفرصة تلو الأخرى لذلك الجالس على كرسى الحكم ان يضع نصب عينيه مصلحة الشعب المصرى بالكامل وأن يغلبها عن مصلحة قبيلته وعشيرته ولكن هيهات ان يستجيب لنداء العقل ونحمد الله على عدم إستجابته ....وكان يوم 2 يوليو هو الفيصل الذى رأت فيه القوات المسلحة إنه لامناص من الإنحياز لأبناء الشعب المصرى حيث إستمعنا لخطاب غبى أستمر أكثر من 3 ساعات لممثل الجماعة فى الحكم الذى عزلته شرعية الملايين فى 30 يونيو وإنتظرنا جميعاً الى أى إشارة تفيد عودة الجماعة الى صوابها ومحاولة اللحاق بالسطر الأخير من تاريخ وجودها على منصة الحكم إلا ان المعزول ظل غارقاً فى بحر من الغباء السياسى وراح يردد فى كوميديا بلهاء كلمة "الشرعية" أكثر من ثلاثين مرة وتجاهل بصلف وغرور وعناد شرعية الميادين....كما شاهدنا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى وهو يستمع الى هذه الترهات بتعجب وإستهجان حيث علمنا فيما بعد انه اتفق معه على نقاط معينة لامتصاص غضب الشعب المصرى إلا انه تنصل عن أى إتفاق بينهما بناء على تعليمات وتوجيهات مكتب الإرشاد الفاشى الذى تصور ان ما يحدث فى جميع المحافظات المصرية إلا ما هو إلا زوبعة سوف تنتهى صباح اليوم التالى ...لكنه الغباء السياسى الذى جعلهم يرفضون لغة العقل ويفتحون النار على جميع طوائف الشعب فكان بيان 3 يوليو الذى أكد على إستجابة الجيش المصرى الأصيل لمطالب شعبه تأكيداً لثورته وتحقيقاً لمطالبه.

جاء يوم 3 يوليو حيث أصبح كل شيئاً مهيأً للإنحياز لإرادة الشعب من قبل القوات المسلحة وذلك بعد أن تقطعت السبل بين الجماعة الإرهابية وبين الشعب بكافة طوائفه السياسية والإجتماعية والثقافية وهو ما جعل الطريق ممهداً أمام كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية ورموزها السياسية والحزبية فى الوقوف صفاً واحداً لإنقاذ الوطن من براثن تلك الجماعة التى جعلت كل شبر فى مصر ينادى بإسقاطها وإبعادها عن الحكم ...ومن هنا فلم يكن هذا الشعب فى تلك اللحظات المصيرية يرضى بأقل مما جاء فى بيان 3 يوليو بديلاً ...كانت الملايين من الشعب المصرى محتشدة فى جميع ميادينها وكانت على يقين ان جيشها سوف ينحاز لها بغض النظر عن أى تداعيات أخرى الى ان تم الإعلان رسمياً عن إسقاط حكم هذه العصابة التى ترتدى ثياب الدين ويعلن عن مرحلة جديدة من تاريخ الأمة المصرية ورحلة جديدة لإستعادة الوطن المسروق وعودة الروح إليه من جديد.

ظهر القائد أمام الملايين فى الميادين والشوارع والمنازل فى لحظة فارقة من حياة الشعب المصرى ليعلن عن الإنحياز الكامل لإرادة هذا الجيل واضعاً مستقبله وحياته فداء له ولم يكن يفكر فى نفسه على الإطلاق بل كان كل ما يعنيه هو كيف يعيد لهذا الشعب حقه فى حياة حرة مستقرة غير عابئ بالمخاطر والتهديدات والضغوط التى سوف يتعرض لها داخلياً وخارجياً ومدى حجم المخاطرة وضخامة وخطورة القرار الذى إتخذه القائد عبد الفتاح السيسى الذى وقف شامخاً حازماً حاسماً معبراً عن الملايين المحتشدة والمنتظرة والمتلهفة فى الميادين لسماعه وهو يعلن عن إسقاط تلك الجماعة وإبعادها عن سدة الحكم فى بيان فاجأ به العالم وكل المتربصين والمتأمرين على مصر.

لقد أفشل هذا البيان مخططات الشر وتحطمت على جدرانه أطماعهم وأحلامهم فى السيطرة على مقدرات البلاد ومصائر العباد وأسقط الأخوان وأعوانهم وعادت الروح والوطن لأبناءه ليرسم معهم خارطة طريق نحو الأمل والعمل وبداية مرحلة جديدة لإعادة بناء الوطن وبداية مرحلة الجمهورية الجديدة ....انها "إرادة جيل" بل "إرادة أجيال".

وتحيا مصر.