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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: 200 فرقة طبية تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان ضمن "100 يوم صحة"

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملة "100 يوم صحة" مستمرة في تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة، وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة وتفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.

ووجه الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفاً أن الحملة انطلقت يوم 25 يونيو، وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة وتستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.
وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية ، وتقديم خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي ، والوصول الى المواطنين بأماكن العمل والمنازل تسهيلاً عليهم ،بالاضافة الى القوافل العلاجية التى تقدم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة والعيادات المتنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة ، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وصحة المرأة بالمجان، كما تم توفير  سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي وفحص الثدي إكلينيكياً لافتا الى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة فضلا عن توجيه مديري الإدارات الصحية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لفعاليات الحملة وعمل تقرير يومي لمعدلات الانجاز ، لافتًا إلى إنه يجرى العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد على استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية.

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استكمال العلاج التثقيف الصحي التطعيمات واللقاحات الحدائق والمتنزهات الدكتور محمد زين الدين حافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العلاج على نفقة الدولة الفرق الطبية المتخصصة الكشف الطبي على المواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أماكن التجمعات تقديم الخدمات الصحية

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