كاتب صحفي يعلق على ملف مبادرة 100 يوم صحة المنشور بجريدة الدستور (فيديو)

علق الكاتب الصحفي وائل السمري، على ملف مبادرة "100 يوم صحة" في أسبوع، الذي قامت جريدة "الدستور" بإعداده، قائلًا: "مثل هذه المبادرات تنقل الدولة من فكرة الدولة المنظمة التي تنظم الخدمات والحقوق إلى الدولة الراعية التي ترعى الشعب".

وأضاف السمري، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الأمر لا يتوقف عند توفير خدمة داخل مستشفى أو خدمة في مدرسة، مؤكدًا أن هناك شغف واهتمام كبير بصحة المصريين وفق خطة واضحة.

الإنجازات لا تتحقق إلا بوجود حب لهذا الشعب

ولفت الكاتب الصحفي وائل السمري ، إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات ل مبادرة "100 مليون صحة"، معقبًا: "هذه الأمور والإنجازات لا تحقق إلا بوجود حب لهذا الشعب، وهذه المبادرات أحد مظاهر الحب".

وتابع: أتمنى أن نرى مبادرات عظيمة مثل مبادرة 100 يوم صحة، فأننا نرى إرادة القيادة السياسية تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها دورا كبيرا في تنفيذ هذه المبادرات الصحية مثل مبادرة القضاء على فيروس سي.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن لدينا روح المقاتل من أجل الانتصار، فالقضاء على فيروس “التهاب الكبد” سي ، مثل الحرب على الإرهاب، مردفًا: "هذه فكرة وإرادة الرئيس السيسي في التعامل مع القضايا".