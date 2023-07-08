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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عمل للأطفال عن ضحايا التنمر بمركز شباب الاستاد في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذ المنتدى الثقافي التابع لإدارة تنمية النشء بالتعاون مع مركز شباب الاستاد، ورشة عمل عن ضحايا التنمر، وتوضيح أشكاله ومنها العنف الجسدي واللفظي والنفسي، حيث قام الأولاد بتجسيد قصة تحكي عن تنمر تلاميذ في الصف الدراسي على زميلة لهم تعاني من تحصيل دراسي أقل، والتعدي عليها لفظيا وجسديا، ولكن في نهاية القصة يأتي المنقذ لحل تلك المشكلة وبث روح الثقة والشجاعة لصديقته من جديد.

اختير موضوع التنمر بناء على رغبة الطلائع وتم تجسيدها من خلال تمثيل كل من (المتنمر – الضحية – المنقذ)، وتحول مجرى المحاضرة حول ما التنمر وأشكاله ومخاطره إلى كيف تدافع عن نفسك ضده؟.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين وتحت إشراف إيمان حسنين، مدير إدارة تنمية النشء، وبوفيدة شهده متابع الشعبة ومسئولو المركز الأستاذ عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس الإدارة، والكابتن محمد عبد النعيم مدير المركز.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التعدى عليها الصف الدراسي اللواء عادل الغضبان محافظ المنتدى الثقافى

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