مقرر "الاستثمار" بالحوار الوطنى: الاستثمارات الأجنبية بلغت 10.6 مليار دولار

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: إن لجنة الاستثمار بالحوار الوطني عقدت 4 جلسات، وكان هناك جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة، وكانت أول جلسة مشتركة، وخرجنا بمخرجات كثيرة من الخبراء والأحزاب السياسية والمشاركين الممثلين للدولة.

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن من ضمن تلك المخرجات إيجاد حل ناجز وعادل لمشكلة البيروقراطية، متابعًا:"نحتاج إلى خريطة استثمارية حقيقية لمصر فيها كل الفرص واضحة ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما أن هناك حاجة ماسة إلى العمل على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فهذا القانون رائع للغاية وفيه حوافز ضخمة جدا للمستثمر، ولكن ما زالت هناك قوانين أخرى وفاعلة تتعارض مع هذه القرارت والقوانين".

ولفت إلى أن اللجنة وضعت يدها على بعض المشكلات وحللت الواقع وستعقد المزيد من ورش العمل مع الخبراء ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين للخروج بخطة متكاملة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحوار الوطني بالخروج بتوصيات، وبالتالي يجب أن نخرج بتوصيات مميزة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبها كل التفاصيل.

سمير صبري: مصر دولة كبيرة واقتصادها ضخم

وحول التدفقات الاستمارية، تابع "في السنوات الماضية كان يصل إلينا ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يسمى بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة لمصر، وفي السنة الأخيرة بلغت الاستثمارات الأجنبية 10.6 مليار دولار.

وأوضح سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن مصر دولة كبيرة ذات اقتصاد كبير وتستهدف الوصول إلى ضعف هذا الرقم، لافتًا إلى أن الفجوة الدولارية التي نعاني منها في الاقتصاد المصري حلها السريع هو الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه بأن "بعض القطاعات في مصر ما زالت غير مستهدفة للمستثمر الأجنبي مثل قطاع الزراعة، ويجب العمل على تطويرها، والدولة لديها مشروعات مميزة في هذا الصدد مثل محور الضبعة ومشروع مستقبل مصر، هذه الأراضي يمكن طرحها على بعض المستثمرين الأجانب لعمل زراعة حديثة ومتطورة".