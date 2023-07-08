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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق مشتل بالطريق الأبيض فى كرداسة

إطفاء
إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق مشتل بمنطقة الطريق الأبيض أمام قرية برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مشتل بمنطقة الطريق الأبيض أمام قرية برك الخيام بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزى الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

3 سيارات إجراءات القانونية الجوهري الحماية المدنية الإجراءات القانونية السيطرة على الحريق

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