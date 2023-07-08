ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة اثنين إثر حريق سيارة بالشيخ زايد

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر في حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتيّ إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر.

وجرى نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمنية اسكندرية الصحراوي إصابة آخر السيطرة على الحريق الشيخ زايد

الأكثر قراءة

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

مرتضى منصور: "اللى رافعين قضايا لعزلى من الزمالك ليست لهم صفة"

تأجيل جلسة نظر طعن مرتضى منصور على حكم عزله من رئاسة الزمالك

الداخلية تضبط المتهمين فى مشاجرة أمام مطعم بمدينة نصر

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

بعد رحيله.. 3 حلول أمام "كولر" لتعويض حمدى فتحى فى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى