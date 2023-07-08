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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تمد فعاليات مبادرة كلنا واحد شهرين

كلنا واحد
كلنا واحد

مدت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".  

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعا غذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا مبادرة كلنا واحد

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