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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تذكرتى" تفتح باب الحجز لحفل الميجا ستار تامر حسنى بمهرجان العلمين

تامر حسني
تامر حسني

بدأت  شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات، فتح باب الحجز لحفل النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

وقع تامر حسني الاختيار عليه لتقديم الحفل الأول باعتباره واحدًا من أهم نجوم الوطن العربي وصاحب شعبية جارفة ونجاحات كبيرة.

ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص تذكرتي على تسجيل عملية التسجيل للجمهور؛ من أجل التسهيل على الجمهور للخروج بالفعاليات في أفضل شكل.

وقرر القائمون على مهرجان العلمين، الذي يقام بداية من 13 يوليو الجاري، أن يكون النجم تامر حسني نجم الغناء في الوطن العربي هو صاحب أول حفل في المهرجان الضخم، والمتوقع أن يتواجد بحفله الآلاف من الجمهور.

ومن المقرر إقامة حفل الفنان تامر حسنى، يوم 21 يوليو، بمدينة العلمين الجديدة التي تحتضن عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

عرضت القناة الأولى أول برومو لأولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، والذي يحييه النجم تامر حسني بحفل كبير في حدث فني هو الأضخم خلال عام 2023.

وطرحت الصفحة الرسمية للقناة الأولى، عبر صفحتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، البرومو الرسمي لحفل الفنان تامر حسني، المقرر أن تتمّ إقامته يوم الجمعة الموافق 21 يوليو.

مهرجان العلمين هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر انعقاده في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن كثيرًا من الفعاليات الفنية، ويضم 12 نشاطًا ما بين رياضي وترفيهي ومن المقرر أن توزع جوائز العلمين في نهاية الفعاليات في عدد من المجالات، وتم اختيار عدد من النجوم للتواجد في مجلس أمناء الجوائز.

تذكرتى شركة تذكرتي تنظيم الفعاليات الترفيهية حفل النجم تامر حسني تامر حسني مدينة العلمين الجديدة

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