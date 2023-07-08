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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 بحوزتهم هيروين فى حملات أمنية

هيروين
هيروين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى"، ومديرتى أمن "الإسماعيلية- القليوبية" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة "أبوصوير- الإسماعيلية- التل الكبير- شبين القناطر" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة أشخاص "لاثنين منهما معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بالقرب من مسكنهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم "كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام- كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام- عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى- طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- 6 هواتف محمولة- ميزان حساس- رادع كهربائى".

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر

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