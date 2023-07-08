محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء "الدورانات" بترعة المريوطية

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع تأهيل وتغطية وتطوير ترعة المريوطية في المرحلة الثالثة؛ بدءا من مسار الترعة أمام شارع الشيشيني، مرورا بمنطقة المنشية، حتى كوبري الصحابة.

واطلع المحافظ على أعمال التغطية بالقطاعات المشار إليها، التي ستشهد إنشاء كباري للسيارات والمشاة (يوترن) ومواقف سرفيس وساحات انتظار وممشي حضاري بطول المسار.

وعاين محافظ الجيزة بمرافقه الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري، مواقع الدورانات للمركبات بعد شارعي الشيشيني والمنشية وكوبري فلفلة لخدمة المترددين علي الطريق أو مطالع ومنازل الطريق الدائري.

وكلف المحافظ بدراسة كل المواقع المقرر إنشاء دورانات بها، مع مراعاة عدد من العوامل علي رأسها منع السير عكس الاتجاه لوجود مطالع للطريق الدائري بالمنطقة إلى جانب اختيار المواقع التي تضمن عدم تأثيرها علي السيولة المرورية.

كما شدد المحافظ علي ضرورة زيادة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن لما له من أهمية كبيرة، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة بالمنطقة.

وتابع المحافظ أعمال وضع طبقة الرصف السطحية بطريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

كلف المحافظ رئيس الحي ومديرية الطرق بمراجعة أعمال الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة وتلاشي أي ملاحظات قبل الاستلام من الشركات المنفذة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية.

وكان قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية اليوم الجمعة بأحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة لمتابعة حالة النظافة بالشوارع ونسب تنفيذ مشروعات التطوير والرصف بعدد من القطاعات.

تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات الكائنة أسفل كوبري أحمد عرابي نطاق شارع السودان بحي العجوزة.

وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإنشاء أرصفة للمشاة ومراعاة المنسوب الخاص بالبلدورات ومسار الطريق مع التشديد بمنع أي تعديات للمحال والمنشآت التجارية بنهر الطريق.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته