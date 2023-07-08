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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مدرسة الإسكندرية اللاهوتية تُطلق مؤتمر "إبيفاني" 29 يوليو

الانبا ابيفانيوس
الانبا ابيفانيوس

تطلق مدرسة الإسكندرية  للدراسات اللاهوتية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، للعام الثاني على التوالى، ثاني ملتقى بحثي لتخليد اسم الأسقف الشهيد الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي  النطرون، وذلك تحت عنوان “أبيفاني”، بمشاركة عدد من الباحثين الشباب، وذلك مساء الجمعة 29 يوليو 2023.

ويشارك في ملتقى “أبيفاني” عدد من الباحثين الشباب الأقباط، ويقدموا خلاله أوراق بحثية عن موضوعات لاهوتية وعقائدية بشكل مستنير، بهدف دعم الأفكار البحثية المختلفة، والفكر الكنسي المستنير الذي دعمه سابقاً الأنبا أبيفانيوس الأسقف الراحل الشهيد الذي قتل منذ 5 سنوات.

يأتي ذلك بالتزامن مع ذكري رحيل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

ويحيي دير أبومقار بوادي النطرون، في 29 يوليو 2023، الذكرى  الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار الراحل، وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالدير.

وقالت مصادر كنسية مُطلعة لـ«الدستور»، إن صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير تقتصر على رهبان الدير إلى جانب عدد من  الأقباط.

◄من هو الأنبا إبيفانيوس؟


الأنبا إبيفانيوس ولد في طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر، ودرس الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984م، ورُسِمَ قساً في 17 أكتوبر 2002، وانتُخب أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا مقار في مارس 2013، ورحل في عام 2018 بعد مقتله من أحد رهبان الدير.

التحق الأنبا إبيفانيوس بدير القديس الأنبا مقار يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 1984، وبدأ عمله في الدير في مساعدته للآباء الأطباء في خدمة المرضى من الرهبان والعمال، ولكنه كان متميِّزًا في سرعة استجابته وانفتاحه ونعمة الإفراز الواضحة فيه، وشغفه الشديد بالقراءة والاطلاع والبحث، حتى أنه لَفَتَ انتباه أباه الروحي القمص متى المسكين في إجابته واتِّساع معرفته.

وكان الأنبا إبيفانيوس مهتمًا بمتابعة وحضور المنتديات العلمية المتصلة بالتراث الكنسي والقبطي، وكان آخرها حضور المؤتمر الدولي العاشر للدراسات القبطية في روما في سبتمبر 2012.
 

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