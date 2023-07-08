محافظ القليوبية يبحث التوسع فى إنشاء مناطق صناعية جديدة

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا بحضور المهندس أحمد غازي، رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، وأحمد منصور، مدير المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، وذلك لمناقشة التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة بالمحافظة في مجال الصناعات الغذائية، وذلك بعد زيادة الطلبات المقدمة من المستثمرين لحجز وحدات استثمارية جديدة بعد تسكين كامل الوحدات التي تم إنشاؤها بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

وأوضح محافظ القليوبية أن هذه الوحدات الاستثمارية تعد من النماذج الناجحة التي قامت الحكومة بإنشائها خلال الفترة الماضية، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف فتح استثمارات جديدة أمام الشباب وتوفير فرص عمل وتوطين عدد من الصناعات لخدمة القطاع الاستثماري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع وجّه المحافظ بعمل حصر لكل قطع الأراضي التي تصلح لإنشاء مناطق صناعية عليها سواء أرضًا تابعة للمحافظة أو الولايات التابعة لها، لاختيار أنسب المواقع لإنشاء منطقة صناعية جديدة في قطاع الصناعات الغذائية.

كما وجّه المحافظ مدير المنطقة الاستثمارية بالتنسيق مع المستثمرين والمحافظة لإنشاء معارض دائمة للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة، وعرض جميع السلع التي يقوم بإنتاجها المستثمرين في المنطقة الاستثمارية ببنها، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المواطنين وتقديم المنتجات لهم بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وأكد المحافظ أن هناك اهتمامًا بالغًا من قبل المحافظة للعمل على تحويلها إلى محافظة استثمارية رائدة بين المحافظات، لما تملكه من مقومات بشرية ومادية تجعل منها منطقة جذب استثماري من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين الحاليين والجدد، والتي تعمل على حل المشكلات التي تواجههم لجذب المزيد من الاستثمارات.

وشارك في الاجتماع اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، ومحمد علام، مدير المناطق الصناعية، وإمري عبدالعزيز، وكيل الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور محمد فوزي، مدير المكتب الفني.