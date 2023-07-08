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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الاتصالات يصل المنوفية لافتتاح مشروعات "حياة كريمة"

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

وصل قبل قليل الدكتور مهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محافظة المنوفية؛ لافتتاح عدد من المشروعات التي قامت بها الوزارة في مراكز المحافظة و"حياة كريمة".

واستقبل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية- يرافقه محمد موسى، نائب محافظ المنوفية- الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والوفد المرافق له، استعدادًا لبدء الزيارة التي تشمل 3 مراكز وهي: قويسنا، أشمون، وشبين الكوم.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء إبراهيم أبوليمون، مكتب بريد قويسنا، وينتقل إلى افتتاح مكتب بريد شما ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تفقد أعمال الشركة المصرية للاتصالات بقرية شما، كما ستشمل الزيارة تفقد أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية- مهارات رقمية  بمركز شباب شما.

ومن المقرر أن ينتقل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقة اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إلى مدينة شبين الكوم ليختتم الزيارة، بتفقد زيارة مركز إبداع مصر الرقمية Creativa، جامعة المنوفية، بشبين الكوم، وافتتاح مكتب بريد شبين الكوم الجديد، كما سيتم تفقد مدرسة الشهيد سامي على نصر الدين الثانوية الصناعية للبنات سابقًا، وتفقد مركز خدمة عملاء شبين الكوم 1.

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