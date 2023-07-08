انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢١ المختصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، اليوم السبت، بالمحافظات، بهدف الحفاظ على الأراضي واستعادة أملاك الدولة.

وكشف الوزير، في بيان، عن نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ٢١ المختصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، موضحًا أنها بدأت من ٢٩ أبريل الماضي حتى ١٩ مايو ٢٠٢٣، وأسفرت عن إزالة ٦٤٣٠ مبنى مخالفًا على أملاك الدولة على مساحة ١.٦ مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة ١٤٤٥ حالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٤٤٠١ فدان، كما تمت إزالة ١٥٤ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٨٧٥ فدانًا بمحافظة بورسعيد.

كما كشف وزير التنمية المحلية عن نتائج المرحلة الثانية، منوهًا بأنها انطلقت في الفترة من ٢٧ مايو وحتى ١٦ يونيو الشهر الماضي، والتي نجحت في إزالة ٥٠٧٧ مبنى مخالفًا على مساحة ١.٢ مليون متر مربع ، وإزالة ١٧٤٠ حالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٥٦٣٦ فدانًا، كما تمت إزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانًا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢١، وخلال فترة إجازة عيد الأضحى، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات.